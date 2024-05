Entschuldige! Warum Frauen nicht immer alles leid tun sollte

Sorry, aber ... Autorin Tara-Louise Wittwer mit einer Ode an das sinnvolle Entschuldigen - an alle.

Autorin. Tara-Louise Wittwer ist in den sozialen Netzwerken groß geworden. Unermüdlich wendet sie sich dort unter dem Alias fragtara gegen das Phänomen der toxischen Männlichkeit, analysiert Content dieser Art klug und pointiert. Dafür muss sie immer wieder viel einstecken, wird im Netz angefeindet. Doch wie sie im oe24-Talk meint (siehe Kasten rechts), bekommt sie auch viel positives Feedback. Berühmte Entschuldigungen auch dabei Verantwortung. Wittwers neues Buch heißt Sorry, aber ... und dreht sich ums Entschuldigen. Zu oft, zu wenig, zu falsch kann es sein. Wenn es um uns Frauen geht, dann ist es auch oft unpassend, denn wir entschuldigen uns nicht selten für Dinge, für die wir gar keine Verantwortung tragen. Beispiele. Das Buch ist – wie Wittwers Insta-Clips – eine kurzweilige Unterhaltung, launig, allerdings mit wahrem Kern. Denn neben allen witzigen Aspekten kommt doch etwas genauer rüber bei uns Leserinnen: Dass Frauen oft in Rollen gepresst werden, wir uns aber dazu entscheiden können, diese nicht (mehr) auszufüllen. Wittwer gibt Beispiele aus ihrem eigenen Leben, widmet sich berühmten und oft schief gegangenen Entschuldigungen. Großer Tipp für alle, die eine leichte und dennoch tiefergehende Lektüre suchen. Wittwer ist übrigens soeben zur Stern-Kolumnistin berufen worden. Das ist echt passend! J. Leopold