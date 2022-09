Harry Styles hat jetzt als Kino-Star »keine Ahnung«

Pop-König Harry Styles präsentiert in Venedig neuen Film „Don’t Worry Darling“.

Film. Für Harry Styles sind Musikmachen und Schauspielen zwei sehr ­unterschiedliche Dinge. „Musik zu machen ist eine sehr persönliche Sache“, sagte er am Montag vor der Premiere seines Thrillers Don’t Worry Darling in Venedig. „Ich denke, es gibt zwar Aspekte beim Schauspielen, bei denen du dich auf persönliche Erfahrungen beziehst, aber hauptsächlich gibst du vor, jemand anderen zu spielen.“

Gemischte Gefühle. Vor seinem großen Wien-Konzert (8. Juli, Happel-Stadion) fand er doch eine Gemeinsamkeit: „Musik mache ich schon ein bisschen länger, also ist dieses Gefühl ein bisschen vertrauter, aber was ich am Schauspielen mag, ist, dass ich das Gefühl habe, keine Ahnung zu haben, was ich tue. Und das macht ziemlich viel Spaß.“