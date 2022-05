× Depeche-Mode-Keyboarder Andy Fletcher ist tot

Die Musikwelt trauert um Andy Fletcher. Der Keyboarder der Synthie-Pop-Band Depeche Mode ist im Alter von 60 Jahren gestorben, wie seine Band-Mitglieder heute bekannt gaben.

Andrew John Fletcher, auch "Fletch" genannt, Gründungsmitglied und Keyboarder der britischen Synthie-Pop-Band Depeche Mode ist gestorben. Das gaben seine Band-Mitglieder am Donnerstag via Facebook bekannt. "Wir sind schockiert und in tiefer Trauer über den zu frühen Tod unseres guten Freundes, Familienmitglieds und Band-Angehörigen" Andy 'Fletch' Fletcher", schreiben Depeche Mode auf ihrer Facebook-Seite.

© Facebook/Depeche Mode ×

"Fletch hatte ein Herz aus Gold und war immer da, wenn man Hilfe brauchte, eine angeregte Unterhaltung, Spaß haben, oder ein gemeinsames kaltes Bier wollte", beschreiben ihn seine trauernden Band-Mitglieder. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und wir bitten euch, sie in euren Gedanken aufzunehmen und respektiert ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit", bitten sie in dem Posting.

Fletcher war zentrales Mitglied der Band. "Ohne mich funktioniert Depeche Mode nicht!", sagte er einst in einem Interview zu ÖSTERREICH-Musikjournalisten Thomas Zeidler.

Depeche Mode – in deren Live-Band der österreichische Drummer Christian Eigner spielt – gaben ihr letztes Wien-Konzert am 4. Februar 2018.

Mehr dazu in Kürze ...