Martina PARKER: Gartenkrimi-Queen wieder am Bestseller-Thron

Auch der neue, fünfte Teil der heimischen Krimi-Reihe führt schon die Taschenbuch-Charts an.

Sommer, Sonne, Burgenland: In Eintunkt, dem neuen Band der beliebten Garten-Krimi-Reihe von Martina Parker, geht es locker-luftig zu; jedenfalls anfänglich.

Am legendären picture on Festival soll entspannt und gefeiert werden, bei vielseitigen Musikklängen. Doch ein Stalker geht um, eine Rocksängerin verschwindet und rasch haben die Ladys vom Klub der grünen Daumen wieder mal einen Mordfall aufzuklären...

Dabei haben sich die Freundinnen rund um Lokaljournalistin Vera sehr auf einen entspannten Sommer gefreut! Beliebt Kaum erschienen, landet Eintunkt schon auf Platz eins der Taschenbuchcharts, ist somit zack ein Bestseller. Das war auch schon bei den Vorgängerbüchern der Fall.

Das Phänomen Martina Parker

Fantasie und Fans Doch wie geht das, wie landet frau nicht nur einen sondern gleich mehrere Superseller in Folge? Autorin Martina Parker hat mit ihrer Idee, Freundinnen, die ihre Leidenschaft fürs Garteln eint, mal amüsant, mal skurril in Mordfälle zu verwickeln, einen Nerv getroffen. Deutlich zeichnet sie ihre Charaktere, lässt sie in ihren Worten lebendig und nahbar werden, genauso wie die Umgebung: das (nicht immer nur) idyllische Südburgenland. Dazu bezieht die Autorin ihre Fans beim Schreiben mit ein. Ihr Parker Pack soll in ihren sozialen Kanälen über Namen, Handlungsstrang abstimmen oder bei der Suche nach einem Friedhof helfen.

Das kann schon mal zu Missverständnissen führen, wie Parker im oe24-Buchtalk verrät ...

»Eine Dame dachte, wir wollen wirklich eine Leiche ausbuddeln ...«

oe24: Wie wichtig ist Ihre Community, wieso beziehen Sie Ihre Fans auch beim Schreiben mit ein?

MARTINA PARKER: Das Parker Pack - den Namen hat sich die Community selbst gegeben - und ich sind auf Social Media im ständigen Austausch, weil mit Authentizität und die Meinungen meiner Leser*innen total wichtig sind. Bei Eintunkt war ich auf der Suche nach einem Friedhof als Schauplatz, der etwas abgelegen ist, sodass der Klub der Grünen Daumen dort in Ruhe eine Leiche ausbuddeln kann. Eine Dame, der nicht bewusst war, dass das alles fiktv ist, hat sich in einem Kommentar empört. Sie dachte, wir wollen wirklich ein Grab öffnen. Sie wurde von der Community aber ganz schnell aufgeklärt, dass die Infos einer Krimihandlung dienen.

oe24: Bald kommt eine neue Krimi-Reihe, verraten Sie unseren Leserinnen etwas dazu?

PARKER: Zunächst kommt im Februar 2025 Aufdeckt - Leben wie im Gartenkrimi. Ein Buch, prallvoll mit Rezepten, Gartentipps und Anekdoten. Im Sommer 2025 erscheint dann der erste Teil der neuen Miss Brooks-Serie mit einer britischen Ermittlerin. Ihr erster Fall führt sie in die glitzernde Beauty- und Medienszene. Dort war ich als Journalistin jahrelang tätig - Inspiration pur. Und dann gibt es da noch das Café Pinguin, ein fiktives Wiener Beisl, in dem ich am liebsten selbst einkehren und Schnitzel essen würde.