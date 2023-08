Nach Todes-Drama um Wiener Künstler Mahir Jahmal: Morgen Beerdigung

Am vergangenen Freitag ist der Wiener Fotograf und Musiker Mahir Jahmal mit nur 36 Jahren gestorben. Morgen ist seine Beerdigung.

Ganz Wien trauert um den allseits beliebten Fotografen und Musiker Mahir Jahmal (†36), der am vergangenen Freitag überraschend an einem Herzstillstand gestorben ist. Die Nachricht über den Tod des 36-Jährigen erschütterte die Wiener Kunst- und Kultur-Szene. Bereits letzten Sonntag nahmen zahlreiche Freunde, Wegbegleiter und Bekannte bei einer improvisierten Trauerfeier am Copa Beach Abschied von ihm. "Ich vermisse dich einfach mein bester Freund", sagt Fotograf Stefan Joham in seiner Instagram-Story den Tränen nahe. "Ich hoffe du siehst mich oder spürst mich die ganze Zeit, weil ich spüre dich. In ewiger Liebe, dein Stefan", so seine emotionalen Worte an den verstorbenen besten Freund.

Morgen Beerdigung

Stefan Joham weist in seiner Instagram-Story auf die Beerdigung Mahir Jahmals hin. Diese findet um 14.30 Uhr am Islamischen Friedhof in der Großmarktstraße 2A, 1230 Wien statt. "Mahirs Mutter wünscht sich alle zu sehen, die ihn lieb gehabt haben", steht dabei. Nach dem Totengebet wird Mahir Jahmal zum Grab getragen.

© Instagram/@stefanjoham

Freunde Mahir Jahmals haben ein Fundraising organisiert, um die Familie bei den Beerdigungskosten zu unterstützen. "Jede finanzielle Hilfe für die Familie macht einen Unterschied", heißt es in dem Posting zur Beerdigung.