"Narrenkäfig" mit Viktor Gernot verschoben

Die Premiere von "La Cage aux Folles" wird um eine Woche verschoben

Corona macht auch vor den Narren nicht halt: Die Volksoper muss aufgrund mehrerer Erkrankungen im Ensemble die für Sonntag (20. März) geplante Premiere des Musicals "La Cage aux Folles" auf den 27. März verlegen. Die an diesem Tag eigentlich angesetzte konzertante Aufführung von "Kleider machen Leute" entfällt indes.



Viktor Gernot ist auch im Ensemle

Es wurde nicht bekannt gegeben, wer genau an Corona erkrankt ist. Kabarettist und Schauspieler Viktor Gernot (er spielt den Nachtclubbesitzer Georges) will noch keine Entwarnung geben. Auf oe24-Anfrage sagt er: "Ich war zwar im Oktober schon dran, bin aber in Warteposition:" Heißt: Gernot hat noch kein aktuelles PCR-Testergebnis bekommen.