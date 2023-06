Nova Rock startet mit Gatsch und Regen

Stau (bis zu 4 Kilometer bei der Anreise), Schlamm (immer wieder Regen), aber Super-Stimmung. Lauter Start für Nova Rock 2023. 200.000 Fans - um 25.000 weniger als im Vorjahr - feiern das größte Rock-Festival des Landes. Bis Sonntag liegt Woodstock jetzt im Burgenland.

Bereits seit Dienstag wurden die Campingplätze gestürmt. Die erste Nacht war feucht und laut: Dauerregen aber Party-Exzess zwischen den Zelten. In der Früh gab‘s für manche ein böses Erwachen: auf den Caravan-Flächen war der Matsch so tief dass viele stecken blieben. Da kam nicht nur der Abschleppdienst ins Schwitzen. Sicherheitshalber wurde auch gleich die Red Stage bis 15 Uhr gesperrt und Deutschrapper Pöbel MC auf den Abend verlegt.

© Zeidler-Künz ×

© Zeidler-Künz ×

© Zeidler-Künz ×

„Es wird ein spannender Tag. Wir versuchen aber alles durchzuziehen,“ bleibt Veranstalter Ewald Tatar auch im Regen und vor allem nach dem Wetter-Chaos vom Vorjahr optimistisch. „2022 hatten wir mit 120 Liter Regen zu kämpfen, Jetzt sind knapp 40 bis 50. Ich leide aber trotzdem mit den Fans mit.“

„Da kann es uns nur drei und nicht vier Tage lang verregnen,“ scherzt Tatar.

© Zeidler-Künz ×

© Zeidler-Künz ×

© Zeidler-Künz ×

© Zeidler-Künz ×

© Zeidler-Künz ×

© Zeidler-Künz ×

Um 13.10 Uhr wurde das Kerngelände geöffnet: Zick-Zack-Run zwischen Lacken und Rindenmulch auf die Besten Plätze! Denn bereits um 13.15 Uhr starteten die US-Rocker von Vended den Konzert-Marathon. Bis zum Grande Finale mit dem Falco-Tribute am Sonntag um 0.20 Früh rocken rund 100 Top-Acts die Pannonia Fields.

© Zeidler-Künz ×

© Zeidler-Künz ×

© Zeidler-Künz ×

© Zeidler-Künz ×

Headliner Slipknot

Nach u.a Disturbed, Within Temptation oder Marteria werden ab 22.45 die ersten Headliner Slipknot erwartet. Europapremiere der neuen Show „The End, So Far“. Mit einem Neuzugang: Schlagzeuger Shawn “Clown” Crahan wird dabei nämlich durch ein Double ersetzt. „Ich lasse die Europa-Tour aus, weil ich mich um meine Frau kümmern muss,“ gab er vorab bekannt.

© Zeidler-Künz ×

Am Donnerstag geht‘s mit u.a. The Prodigy, Sum 41 und Hollywood-Alarm lautstark weiter: Tenacious D ist ja die Kultband von Schauspieler Jack Black. Am Freitag gibt‘s die Headliner-Show von Bilderbuch und am Samstag setzen Die Ärzte und das große Falco-Tribute einen würdigen Abschluss.

Cool: Der Termin für 2024 ist bereits fixiert. Das nächste Nova Rock, vielleicht ja sogar mit den Foo Fighters, steigt vom 13. bis 15. Juni 2024. Der Vorverkauf startet bereits am Samstag um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at