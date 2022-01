Peter Cornelius: So feierten 1.500 Fans seinen Geburtstag

Austropop-Legende Peter Cornelius eröffnet Konzertsaison 2022. Mit einer sensationellen Solo-Show im Wiener Konzerthaus machte er sich und 1.500 Fans das größte Geschenk zum 71. Geburtstag.

Wien. "Danke, dass ihr meinen 71er mit mir feiert!" Die große Gala zum 70. Geburtstag fiel im Vorjahr wegen den Corona-Maßnahmen aus. Seinen 71er konnte Austropop-Legende Peter Cornelius aber am Samstag doch mit Publikum feiern.

1.500 Gratulanten im Wiener Konzerthaus. Das erste Konzert-Highlight 2022 fand unter strengen Regeln statt: 1G plus Booster. Dazu ein gültiger PCR-Test und Maskenpflicht. Strapazen, die für die 1.500 Besucher jedoch mit einem wahren Pop-Leckerbissen belohnt wurden:

Vom Opener "Schatten und Licht", zu dem die Fans für ihren Peter gleich ein Geburtstags-Ständchen anstimmten bis zum umjubelten und aus 1.500 Kehlen mitgesungen Finale "Du entschuldige I kenn di", lieferte ein sichtlich gerührter Cornelius die Highlights seiner fast 50-jährigen Karriere als eindrucksvolle One-Mann-Show. Nur ein Sessel und seine 'Gibson Heritage' Akustik-Gitarre – keine Band, kein Firlefanz.

Fans kannten kein Halten mehr

Knapp 100 Minuten ließ er nur die Musik sprechen. Erklärende Worte zu Hits wie "Der Kaffee ist fertig" ("Da sind schon komische Zeilen dabei: A Sanduhr ohne Sand"), "Reif für die Insel" oder "Ganz Wien hat den Blues", wo er mit einem ausufernden Soli auch weit in die Sound-Tiefen des Mississippi-Delta abtauchte.

© TZOe Zeidler ×

Spätestens bei dem von "Segel im Wind" eröffneten Zugaben-Block kannten die Fans dann kein Halten mehr: Sturm Richtung Bühne, gezückte Handys und so manches Tänzchen im Gang. Fast so wir früher – also, musikalische "Streicheleinheiten", die das von Corona frustrierte Publikum mehr als nötig hatte. Auch Cornelius war gerührt: "Diesen Abend werde ich nie vergessen!"