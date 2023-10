× Rammstein gehen 2024 wieder auf Europa-Tour!

Rammstein zündeln auch 2024 wieder. Mit einer neuen Europa-Tour. Schon nächste Woche gibt es die Tickets!

Erst im Juli ließen Rammstein zwei Mal das Happel Stadion beben. Mit einer blutigen Pyro-Orgie rockte man auch über alle Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann hinweg. Mittlerweile wurde das Ermittlungsverfahren der Berliner Staatsanwaltschaft gegen ihn ja eingestellt. Jetzt rockt er wieder los!

© Facebook ×

2024 steht nun wohl die Österreich-Zugabe an: Rammstein haben dafür auf ihrer Homepage bereits den Ticketalarm freigeschalten: "Rammstein gehen 2024 in eine neue Live-Runde! Klick auf den Ticketalarm und verpasse nicht den Start des offiziellen Vorverkaufs;" heißt es da. Der Fan-Presale startet bereits am Montag den 16. Oktober, Der reguläre Vorverkauf dann am 18. Oktober.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, soll die Tour ähnlich ausfallen wie der dritte Teil der Europa-Tour von Rammstein in diesem Jahr. Von Mai bis August 2023 spielte Rammstein über 20 Konzerte in 16 europäischen Stadien