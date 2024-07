× Riesen-Hype um das neue Jedermann-Duo

Am Samstag ist die große Festspiel-Premiere - Deleila Piasko und Philipp Hochmair sind bereit.

Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen und der Domplatz in Salzburg wurde bereits zur großen Bühne. Am heutigen Mittwoch Abend stand dort die erste Fotoprobe für Hugo von Hofmannsthals Jedermann am Programm.

Karten in nur zwei Tagen ausverkauft

Schon vor der großen Premiere am Samstag ist die neue „Jedermann“-Besetzung – mit Philipp Hochmaier und Deleila Piasko als Buhlschaft – ein voller Erfolg. Wie Festspiel-Insider oe24 verrieten, waren die Karten für alle Vorstellungen in nur zwei Tagen ausverkauft.

Jetzt sind nur noch alle auf die neue Inszenierung gespannt.