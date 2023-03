Robbie nimmt Kurs auf Österreich

Robbie kommt diese Woche mit allen Hits, Drogen-Beichte und Popo-Show nach Wien.

Countdown. 2017 war er das letzte Mal hier. 85.000 Fans in Wien und Klagenfurt. Jetzt lässt Robbie Williams (49) endlich wieder Österreich ausflippen. „Meine zweite Heimat“, wie er immer wieder stolz behauptet. Am Donnerstag und Freitag zündet er die Greatest-Hits-Show XXV in der Wiener Stadthalle. Dafür wird er bereits in der Nacht auf Mittwoch bei uns erwartet. Sein Privat-Jet soll wohl knapp nach Mitternacht in Schwechat landen. Direkt vom Konzert in Budapest. Danach geht’s in ein feudales Innenstadt-Hotel. Er hat bei uns ja schon im Palais Coburg und im Ritz übernachtet.

Seelenstrip. Die Show, bei der er im goldenen Swarovski-Glitzer-Outfit vom Opener Hey Wow Yeah Yeah bis zum traditionellen Finale Angels seine 18 größten Hits und das Oasis-Cover Don’t Look Back in Anger zündet, verspricht den großen Seelen-Strip.

Therapie. Offene Worte über seine Drogen-Eskapaden („Ich bin mit einem Rucksack voll Verbitterung, Traurigkeit und Kokain von Take That gegangen“), die Erfolge und Abstürze und das Familienglück inklusive. „Dieser Show ist für euch Entertainment, aber für mich wie eine Therapie!“

© Thomas Zeidler ×

Popo. Als pikantes Highlight lässt er das Take-That-Video von Do What You Like just mit einem heißen Popo als Standbild stoppen. Obligat sind auch der Dauergriff in den Schritt und die Oben-ohne-Show zu den Zugaben. Vielleicht zeigt er uns ja sogar die Tiger-Unterhose.