Saisonstart im Raimund Theater

Vergangenen Samstag startete die Musicalsparte der Vereinigten Bühnen Wien in die neue Spielsaison.

Mit einer umjubelten Wiederaufnahme-Premiere des Erfolgsmusicals "Rebecca" im Raimund Theater legten die Vereinigten Bühnen Wien (VBW). Der legendäre Musicalthriller von den erfolgreichsten deutschsprachigen Musical-Autoren Michael Kunze und Sylvester Levay mit weltweit bereits über 2 Millionen Besucher*innen in 12 Ländern und 10 Sprachen wurde aufgrund großen Erfolgs verlängert.

Herbst-Highlight

Am 7. Oktober 2023 wird "Rock Me Amadeus - Das Falco Musical" die mit großer Vorfreude und Spannung erwartete Uraufführung im Ronacher feiern. Die neueste VBW-Eigenproduktion ist eine Hommage an den österreichischen Ausnahmekünstler Falco. Das internationale Kreativ-Team rund um Regisseur Andreas Gergen arbeitet bereits seit Mitte August mit den Darstellerinnen und Darstellern auf Hochtouren an der Produktion. Bis vor kurzem fanden die Proben noch auf der Probebühne der VBW statt, seit letzter Woche wird auf der Bühne geprobt.