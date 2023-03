Saxofon-Legende Wayne Shorter gestorben

Shorter galt als einer der einflussreichsten Musiker der Jazzgeschichte.

New York. Die Saxofon-Legende Wayne Shorter ist tot. Der US-Jazzmusiker und Komponist starb am Donnerstag im Alter von 89 Jahren, wie seine Agentin Alisse Kingsley bestätigte. Shorter galt als einer der einflussreichsten Musiker der Jazzgeschichte. Im Verlauf seiner langen Karriere spielte er mit Größen wie Miles Davis, Art Blakey und Herbie Hancock sowie in der Jazz-Fusion-Formation Weather Report ("Birdland").

Shorter wurde am 25. August 1933 in Newark im US-Bundesstaat New Jersey geboren. Er spielte zunächst Klarinette und dann Saxofon. Nach seinem Musikstudium an der New York University verbrachte er zwei Jahre in der US-Armee, wo er mit dem bekannten Jazzpianisten Horace Silver zusammenspielte. Später schloss Shorter sich der Hard-Bop-Band Jazz Messengers des Jazzschlagzeugers Art Blakey an, bevor er 1964 Teil des berühmten zweiten Quintetts von Trompeter Miles Davis wurde. Dort war er auch als Komponist aktiv und schuf Jazzklassiker wie "E.S.P." und "Footprints".

1970 war Shorter dann zusammen mit dem aus Wien stammenden Keyboarder Joe Zawinul einer der Mitgründer von Weather Report, eine für ihre Zeit stilprägende Band. Zu den größten Erfolgen der Gruppe gehören "Birdland" und "Mercy, Mercy, Mercy".