× ESC-Hoffnung Kaleen schon auf Platz 3 der iTunes-Charts

Auch die Buchmacher handeln den Hit der Österreicherin bereits in den Top 15 der Wettquoten

Seit der Präsentation ihres Song Contest-Hits "We Will Rave" sind Kaleen-Fans völlig aus dem Häuschen. Bereits eine Woche nach Veröffentlichung ist die Dance-Hymne bereits auf Platz 3 der iTunes-Charts geklettert – Tendenz steigend! Doch nicht nur hierzulande steht Kaleen hoch im Kurs. Auch bei den Buchmachern liegt die fesche Sängerin schon knapp hinter den Top 10. Zur Zeit rangiert "We Will Rave" auf Platz 13 bei den Quoten.

© zeidler ×

„Ich will natürlich gewinnen, denn bei einem Wettbewerb anzutreten und nicht siegen zu wohlen ist die völlig falsche Einstellung!“ liefert sie dafür im ÖSTERREICH-Interview gleich eine starke Kampfansage. Ob diese hält wird sich im 2. Semifinale am 9. Mai in Malmö zeigen.