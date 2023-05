Finnisches 'Rammstein' spaltet das Netz

Finnlands Teilnehmer Käärijä kommt mit einer für sein Land bewährten Metalnummer, die er im Rapstil singt, mit einem grünen Nichts als Oberteil und einer mächtigen Bühnenshow.

Finnlands Käärijä gilt als einer der Favoriten für den Gewinn des ESC. Sein Song "Cha Cha Cha" hat für jeden etwas dabei. Es beginnt hart - industrial metal - und wird zum Ende hin immer mehr zur Hyperpop-Hymne.

Für viele Twitter-User ist der Song aber nicht das Beste, was der ESC zu bieten hat.

Andere meinen, der Anfang des Liedes würd sich am besten mit Rammstein vergleichen lassen. Ob die Band in den kommenden Jahren so erfolgreich wie Rammstein werden wird, sei jedoch dahin gestellt.

Für andere User ist der Song wieder "verstörend". Wie verstörend der Song fürs Punlikum wirklich war, wird sich dann beim Voting später zeigen.