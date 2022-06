Stones: Mit Deutschkurs am Weg nach Wien

Am 15. Juli rollen die Stones im Happel Stadion an. Jagger wird dabei fast nur deutsch sprechen! Das hat er schon am Sonntag beim Konzert in München geübt - wir waren dabei!

„Minga - das war geil!“ Mick Jagger brachte es am Pfingstsonntag zum Kracher „Satisfaction" im fast lupenreinen Deutsch auf den Punkt. Auch das zweite Jubiläums-Konzert der Rolling Stones wurde zum Triumph. 70.000 Fans, darunter unzählige Schlachtenbummler aus Österreich, feierten im Olympiastadion die Sensations-Show „Sixty“. ÖSTERREICH war live dabei.

Premieren. Nach dem umjubelten Auftakt in Madrid mit der Weltpremiere des 1966-Klassikers "Out of Time" haben die Stones ihr Programm nun sogar nochmals verfeinert. In München standen neben den 13 gesetzten Klassikern wie" Start Me Up" oder "Miss You“ nämlich auch gleich drei Tour-Premieren am Programm. "Rocks Off," das Keith-Richards-Solo „Connected" und der Publikums-Favorit "Ruby Tuesday", der die obligate Fan-Wahl gewann.

Jagger spricht Deutsch.



Jagger der im 125 Minütigen Dauerlauf gleich sechs verschiedene Outfits durchschwitzte - von Lederjacke bis zum Glitzermantel - war in Höchstform. Auch in punkto Deutschkenntnisse. Jede Ansage wie „Gestern hatte ich ein Bier im englischen Garten. Es war Bikini-Wetter. Heute ist kein Bikini-Wetter“ oder „Das ist unsere 116. Show in Deutschland - Danke, dass ihr wieder dabei seid,“ hat er phonetisch perfekt auswendig gelernt.

Wien-Konzert. Noch mehr Deutsch-Kenntnisse und die 19 größten Hits der Musikgeschichte gibt' dann am 15. Juli in Wiener Happel-Stadion. Beim wohl allerletzten Österreich-Konzert. Die letzten Karten für die Stones-Sensation gibt’s bei Ticket24.at