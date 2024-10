× Thomas Brezina bringt sein 4. Sisi Buch

Am 12. Oktober schickt Thomas Brezina mit dem neuen Buch „Sisis Gift aus Griechenland“ seine adelige Heldin auf Tätersuche nach Korfu und ans englische Königshaus.

„Mir ist es wichtig, Sisi abseits der Klischees als starke Frau und historische Persönlichkeit authentisch zu beschreiben.“ Der erfolgreiche Kinderbuchautor Thomas Brezina („Knickerbocker Bande“) bringt am 12. Oktober mit „Sisis Gift aus Griechenland“ den bereits 4. Teil seiner Serie „Krimijahre einer Kaiserin“.

Nach dem letzten Fall "Sisis Nacht inkognito", wo die Wiener Gesellschaft von einem Mord an Baron von Schnabel erschüttert wurde, schickt Brezina seine adelige Heldin nun 400 spannende Seiten auf Tätersuche nach Korfu und ans englische Königshaus und liefert damit wieder einen fesselnden Krimi voller überraschender Wendungen.

Eine Frau, die als Medium mit der Totenwelt in Kontakt steht, erzählt Sisi, dass ihr Leben von dem „Gift aus Griechenland“ bedroht wird. Doch kann sie der Frau vertrauen? Und was steckt hinter diesem geheimnisvollen Gift? Als ihre rebellische Schwester Marie zu Besuch kommt und einen mysteriösen britischen Gentleman kennenlernt, überschlagen sich die Ereignisse: Der Mann wird tot aufgefunden und Marie kann sich an nichts mehr erinnern. Um den Fall zu klären und ihrer Schwester zu helfen, reist Sisi mit ihrem Gatten Kaiser Franz Joseph nach London, zu einem Besuch bei Queen Victoria. In England kommt sie einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur … Bald schon ist klar, dass es eine ganz besondere Frau wie Sisi benötigt, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.