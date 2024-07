Brezina gesteht: "Mann auf Sex-Dating-App kennengelernt"

Der Erfolgsautor gesteht, dass er seinen Liebsten auf Grindr gematcht hat und verrät, dass der Start äußerst holprig verlief

Grindr und Romeo zählen bei männlichen Homosexuellen in Österreich zu den beliebtesten Dating-Apps. Also ist es nicht verwunderlich, dass auch Prominente hier auf die Suche gehen. Erfolgsautor Thomas Brezina hat hier unverhofft gar seinen Ehemann gefunden, wie er jetzt auf Facebook verrät. Zum zehnjährigen Jubiläum mit seinem Gatten Ivo Belajic packt er über die holprige Liebesgeschichte aus.

Brezina und Belajic: Kennenlernen in Brighton

Damals sei Brezina in Brighton auf der Suche nach Freunden gewesen und habe über die App versucht Kontakte zu knüpfen. "Vor genau zehn Jahren sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Was ich dabei gelernt habe: Alles ist möglich. Kennengelernt haben wir uns auf einer Dating App (äh… Sex-Dating App, wo wir beide in unserem Profil geschrieben haben, dass wir Freunde suchen. Herrlich naiv. Die anderen müssen sich schief gelacht haben)", schreibt er.

Große Liebe trotz anfänglicher Probleme

Was ihm sofort aufgefallen sei: "Ivo war völlig anders, als ich mir einen neuen Partner vorgestellt habe. Wir sind auch grundverschieden. Wir haben auch eine ganze Weile gebraucht, um wirklich zueinander zu finden. Eine nicht ganz einfache Anfangszeit, hat aber die stärkste Basis für unser Leben gelegt. Wir staunen, wir lachen über uns und sind wirklich dankbar, feiern und freuen uns!"