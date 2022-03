Veranstalter Tatar: "Bands haben sofort zugesagt"

Veranstalter Ewald Tatar tritt mit dem dem Benefiz-Konzert in die Fußstapfen von Live-Aid-Organisator Bob Geldof.

ÖSTERREICH: Wie haben Sie alle Acts für dieses Benefiz-Konzert gewinnen können?

Ewald Tatar: Ich habe alle Bands mehr oder weniger in der selben Stunde angefragt. Es hat jeder eigentlich sofort zugesagt. Da muss ich sagen Hut ab: denn das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit.

ÖSTERREICH: Selbst Bob Geldof sandte eine Grußbotschaft.

Tatar: Darauf bin ich sehr stolz. Je mehr Leute dieses Signal aus Wien hören, umso besser ist es für die Menschen in der Ukraine.

ÖSTERREICH: Der Ticketpreis von 19,91 Euro war auch sehr symbolisch…

Tatar: Der Preis war für diese Mega-Veranstaltung auch mehr als fair. 19,19 € deshalb weil die Ukraine 1991 unabhängig geworden ist. Auch das soll ein Signal an die Menschen dort sein, die an dieser humanitären Katastrophe leiden.