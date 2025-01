× Wie in Nordkorea! Weinzettl und Rudle mussten im dreckigen Pfarrheim auftreten

Dreckige Garderobe und nur 13 Grad. Den „5 Sterne“ Auftritt im Pfarrheim Niederhollabrunn werden Weinzettl und Rudle so schnell wohl nicht vergessen.

„Unser heutiger „Arbeitsplatz“! Backstage dreckig bei 13 Grad. Es gibt Tage, da macht der sonst sehr lustige Job plötzlich gar keinen Spaß mehr. Liebe Veranstalter, das ist keine Garderobe!“ Am Samstag erlebten Monika Weinzettl und Gerold Rudle ihr frostblaues Wunder. Beim Kabarett-Abend mit dem bezeichnenden Titel „5 Sterne Beziehung“ im Pfarrheim Niederhollabrunn wurde das Duo backstage mit nordkoreanischen Verhältnissen empfangen: Nur 13 Grad Raumtemperatur, alter Heizstrahler, Schutt, Zigaretten am Boden und bis auf einen vergammelten Fauteuil keinerlei Sitzgelegenheit. Ein Grund zum Flüchten, wie Weinzettl mit einer erschütternden und viel diskutierten Fotoserie auf Facebook zeigt. „Welttournee in Nordkorea?“ heißt es dazu in den Kommentaren , oder „Eine Zumutung“, „Würde mich genieren, sowas bereitzustellen“, „Diese Veranstalter würde ich verklagen,“ sowie: „Ein absoluter Horror!“

© Facebook ×

Doch Weinzettl und Rudle zogen ihr Programm professionell durch. Auch weil 200 Besucher im Saal waren. Und mitlitten. Denn auch da gab‘s wohl keine Heizung. „Wir waren kurz davor umzudrehen,“ schreibt Weinzettl auf Facebook. „Aber da waren fast 200 Menschen. Das Publikum war es wert. Ich hoffe nur es hat sich niemand verkühlt.“

© Niederhollabrunn.com

Unwirtliche Zustände im Pfarrheim Niederhollabrunn.

© Facebook ×

Mit ihrer „5 Sterne Beziehung“ brachten Weinzettl und Gerold Rudle auch in Niederhollabrunn viel Wärme ins Herz. Die Fans waren aber trotz der mehr als unwirtlichen Dinge begeistert. „Ich bedanke mich für den lustigen Abend, trotz der Kälte im Saal und den entsetzlichen Zuständen Backstage. Ihr seid wirklich 5 Sterne Profis. Einfach nichts anmerken lassen und euer Programm professionell durchgezogen.“

© Facebook ×

© Facebook ×

Wer denkt, dass das Pfarrheim Niederhollabrunn von Weinzettl und Rudle nun wohl so gemieden wird wie das Weihwasser vom Teufel, der irrt: „Es gibt noch einen Termin“ zittert Weinzettl schon vor der Zugabe.