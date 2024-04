Wiener Parkanlage wird nach Malerin Maria Lassnig benannt

Künstlerin lebte und arbeitete jahrzehntelang im Bezirk Margareten

Eine Parkanlage in Wien-Margareten wird demnächst nach der 2014 verstorbenen Malerin Maria Lassnig benannt. Ein entsprechender SPÖ-NEOS-Bezirksantrag sei nun auch im zuständigen Gemeinderatsausschuss angenommen worden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Die Grünfläche liegt an der Ecke Bräuhausgasse/Grohgasse/Margaretenstraße und damit in unmittelbarer Nähe der jahrzehntelangen Wohn- und Arbeitsadresse der gebürtigen Kärntnerin und späteren Wahl-Wienerin.

Kino & Ausstellung

Lassnig ist derzeit stark präsent, ist der neue Film "Mit einem Tiger schlafen" von Anja Salomonowitz doch am Freitag und Samstag auf der Diagonale in Graz zu sehen, bevor er am 12. April regulär in die Kinos kommt. Im Künstlerhaus Wien ist die Lassnig-Ausstellung "Selbst als Kamera" noch bis zum 14. April zu sehen.