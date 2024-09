Von 28. September bis 12. Oktober 2024.

Rund 135.000 Hektar Natur, drei Musiker:innen, eine gemeinsame Vision: Von 28. September bis 12. Oktober 2024 geht das wienerwald festival – nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr – in seine zweite Auflage.

Darum geht's

Die Veranstaltungsreihe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Musik und Natur miteinander in Einklang zu bringen – durch einzigartige Konzertformate und Schauplätze in Wiens größtem Naherholungsgebiet. Das junge Festival steht dabei für kompromisslose Qualität – sowohl bei der Auswahl der Programme, als auch der Musikensembles. Ein Muss für alle Kultur- und Naturbegeisterten.

© Theresa Pewal ×

Das Programm 2024 im Überblick



Sa, 28. September 2024. Auftakt „Die sieben Todsünden“. Schauspiel trifft klassische Musik.

Mit einem Wechselspiel der Künste bietet die Eröffnung alles, was es für einen furiosen Festivalauftakt braucht. Hochkarätig besetzt mit Kontrabass-Solist Dominik Wagner und Schauspielerin Maren Galler.

Zeit: 18 Uhr Sektempfang und Vernissage durch Eric Kushner | 19 Uhr Stückbeginn „Die sieben Todsünden |

Ort: Ernst Fuchs Museum, Hücelbergstraße 26, 1140 Wien

Fr, 4. Oktober 2024. Neues Festivalformat: Silent Sky

InOmes Konzerterlebnis am Himmel: Inmicen der Natur ein Bechstein-Flügel, an ihm der junge Crossover-

Künstler Levi Schechtmann, um ihn herum das Publikum, das micels Silent Koppörern unmicelbar mit der

Musik verbunden ist. EinzigarOg und intensiv.

Zeit: 17 Uhr | Ort: Am Himmel (Lebensbaumkreis), Himmelstraße 125, 1190 Wien

Sa, 5. Oktober 2024. Holzbläserquintett Windobona

Ein Programm, zwei Schauplätze: Das Holzbläserquintec Windobona sorgt mit Klassikern der Kammermusikliteratur,

aber auch neuen Klängen von Samuel Barber und Tania Leon für reizvolle Abwechslung.

Zeit: 15-16.30 Uhr | Ort: Pfarre NeusOd am Walde, Eyblergasse 1, 1190 Wien (kostenlos, mit Anmeldung)

Zeit: 19-20.30 Uhr | Ort: Schloss Pötzleinsdorf, Geymüllergasse 1, 1180 Wien (kostenlos, mit Anmeldung)

Sa, 6. Oktober 2024: Familienkonzert

Wenn Musikvermiclerin Julia Ruthensteiner-Schwarz das Publikum mit auf musikalische Abenteuer nimmt,

spitzen nicht nur die Kleinen ihre Ohren. Begleitet von Flöte und Gitarre, verspricht das Programm „Dodo

fährt in den Urlaub“ einen vergnügten Nachmicag für die ganze Familie.

Zeit: 14.30 Uhr | Ort: Klangwiese des Gasthaus Mirli, Heinratsberg 69, 3011 Irenental, Niederösterreich



Sa, 12. Oktober 2024: Waldklänge Wanderkonzert

Auf einer gemeinsamen Waldwanderung durch Gumpoldskirchen warten insgesamt drei KlangstaOonen – in

unterschiedlicher Besetzung und mehrere Genres bedienend. Verschnaufpausen der musikalischen Art.

Zeit: 14-16 Uhr | Startpunkt: Richardhof 248, 2352 Gumpoldskirchen, Niederösterreich

Sa, 12. Oktober 2024: AusklangBeschwingte Volksmusikklänge zum Grande Finale des zweiten wienerwald festvals: Die Kellerstöckl Musisorgt beim Freigut Thallern für einen geselligen Ausklang.Zeit: 16.30 Uhr | Ort: Freigut Thallern, Thallern 1, 2353 Gumpoldskirchen, Niederösterreich (kostenlos)