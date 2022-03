Angesichts des Angriffskriegs in der Ukraine erwartete die Kunstwelt, dass die Wahlösterreicherin auf Distanz zum Kreml-Chef gehe.

Wirbel um Opern-Diva. Zwar verurteilte Weltstar Anna Netrebko auf Facebook den Krieg in der Ukraine, war aber sichtlich bemüht, den Namen des Verursachers nicht zu erwähnen. Nach einem Shitstorm (vor allem wegen der Passage: "Ich bin kein politischer Experte. Ich bin Künstler") löschte sie das Posting wieder – oe24 berichtete.

Wegen "fehlender ausreichender Distanzierung" annullierte die Bayerische Staatsoper nun alle ihre Auftritte. Auch Zürich zog nach, wo Netrebko im März hätte singen sollen ("Sie konnte sich nicht von Putin distanzieren"). Schließlich zog Netrebko selbst die Konsequenzen und sagte all ihre Auftritte der nächsten Monate ab.

Wirbel um Netrebko: Wien-Konzert steht

Ihr Tournee-Veranstalter sagt nun gegenüber oe24, dass Anna Netrebko mitgeteilt habe, dass sie angesichts der aktuellen Situation nicht in der Lage sei, die anstehenden Konzerte zu singen. "Das Konzert in der Elbphilharmonie vom 02.03.2022 wurde deshalb auf den 07.09.2022 verschoben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit", so der Veranstalter.

Das geplante Konzert in Wien am 02.07.2022 ist von den aktuellen Absagen bzw. Verschiebungen bis auf Weiteres nicht betroffen.

"Anna Netrebko hat sich wiederholt gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen. Auch wir als Veranstalter sind erschüttert von den aktuellen politischen Ereignissen. Gleichzeitig sind wir der Auffassung, dass Musik verbindet und Brücken schlägt und nicht in den Strudel politscher Ereignisse geraten sollte. Jegliche Art von Gewalt und Krieg lehnen wir entschieden ab", so der Tournee-Veranstalter.