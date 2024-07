Wisser: Krimi-Debüt mit anderem Namen

DAS PARADIES WAR FRÜHER SCHÖNER: Start einer Reihe.

Preisträger. Erst diesen April wurde Autor Daniel Wisser mit dem Wiener Buchpreis geehrt. Die Begründung der Jury lautete damals: "Mit originellen Ideen, erzähltechnischer Raffinesse und großartigem Sprachwitz beleuchtet er Themen wie Opportunismus und Konformismus, die Komik des Alltags und die Einzigartigkeit menschlicher Beziehungen."

Wisser setzt jetzt auch auf Krimis

Ermittler Bislang war Wisser äußerst erfolgreich im Romangenre unterwegs (letzter Wurf kam 2023 mit dem Titel 0 1 2 heraus), nun hat er sich an einen Krimi gewagt. Unter dem Pseudonym Simon Ammer (wir haben letzte Woche an dieser Stelle auch über andere Autorinnen und Decknamen berichtet) ist der Auftakt einer Reihe erschienen: In Das Paradies war früher schöner ermittelt Oberst Benedikt Kordesch.

Amüsant Was die Jury für Wissers Romane befand, gilt nun auch für Ammers Debüt-Krimi. Skurrile Alltagsszenen und seltsame Eigenheiten Österreichischer Gegenden verbinden sich mit einem kurzweiligen, amüsanten Schreibstil.

Darum geht 's Oberst Kordesch nimmt nach jahrelanger Pause wieder einen Fall an - und bereut es bereits auf der Hinfahrt. Der eigenartigverschrobene Ermittler soll am Millstätter See den Mörder eines Münchner Starkochs finden. Das gestaltet sich schwierig, die Einheimischen zeigen sich nicht besonders kooperativ. Und dann verschaut sich Kordesch auch noch in eine Verdächtige...

Wisser wurde im April mit dem Wiener Buchpreis geehrt.