Liebes-Aus bei Paul Pizzera und Valerie Huber

Am Freitag gab der österreichische Musiker und Autor Paul Pizzera (35) die Trennung von seiner Verlobten Valerie Huber per Facebook-Posting bekannt.

"Manchmal wird aus Liebe Freundschaft und so ist es auch bei Valerie Huber und mir passiert", ließ der 35-jährige Erfolgsmusiker Paul Pizzera seine Fans und Medien am Freitag wissen.

Die Trennung sei in "beiderseitigem Einvernehmen" geschehen, schreibt Pizzera auf Facebook und erklärt auch, dass sich die beiden darauf geeinigt hätten, die Trennung via Social Media bekanntzugeben, "damit dieses Thema in zukünftigen Interviewsituationen somit auch abgehakt ist", so der Musiker.

Zur Trennung will er sonst nichts mehr ergänzend sagen: "Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir wünschen euch und dem jeweils anderen nur das Beste auf dem Weg", schließt Pizzera sein Posting ab.

Pizzera und Huber lernten sich bei Videodreh kennen

Kennengelernt haben sich die Schauspielerin aus Wien und der steirische Musiker beim Dreh zum Pizzera&Jaus-Video "fmdgehen" im April 2021, da war sie für die Rolle der eifersüchtigen Geliebten für den Dreh gebucht. Zu Weihnachten, wie Valerie später erfahren hat, hat Paul Pizzera bei ihrem Vater in Bad Aussee um ihre Hand angehalten. An ihrem 26. Geburtstag, am 4. Jänner 2022, kam der Heiratsantrag, in einem Heißluftballon während des Kenia-Urlaubs.

Frühestens 2024 hätte die Hochzeit stattfinden sollen – doch nun gab das Traumpaar der österreichischen Künstlerszene die Trennung bekannt.