Lugner-Chaos: Verwirrspiel um Fondas Ankunft

Baumeister Richard Lugner plagt sich vor dem Opernball mit vielen Problemen.

Anspruch. Das kann ja heiter werden: Richard Lugner (90) bezeichnet seinen Star-Gast Jane Fonda (85) bereits vor seiner Ankunft als „mühsam“. Die Hollywood-Ikone soll sehr viele Sonderwünsche haben und den Baumeister oft ohne jegliche Information sitzen lassen: „Die Ausgaben steigen zudem ins Unermessliche.“

Ein paar Infos sind bekannt: Fonda soll am Montag bereits in Wien landen. Laut Lugner um 8:15 Uhr. So ganz glauben sollte man das aber dann doch nicht, denn der Baulöwe hat mehrere Male eine andere Uhrzeit genannt. Vielleicht um Pressefotografen und Kamerateams fernzuhalten: „Sie will nicht, dass sie jemand nach so einem langen Flug fotografiert“, erklärt Lugner. Ein einzelner ­Fotograf sei bestellt. Dieser müsse die Bilder dann freigeben lassen. Jedenfalls soll die Schauspielerin Anfang der Woche in Wien ankommen und im Grand Hotel in einer der Premium Suiten residieren. „Ich hoffe, dass ich mit ihr auskomme“, sagt „Mörtel“ besorgt.