Meghan: Kritik am neuen Image

Herzogin Meghan eckt immer wieder an - jetzt wird sie erneut von einer Kritikerin zerrissen.

Es scheint so, als könnte es Herzogin Meghan (43), die Ehefrau von Prinz Harry (40), niemandem recht machen: Weder beim Einsatz für die Opfer der verheerenden Brände in Los Angeles noch für ihre neue Netflix-Serie "With Love, Meghan", (Anm. Start im März geplant) – immer wieder ist die 43-Jährige mit Kritik konfrontiert.

Dieses Mal teilt die britische Fernsehsprecherin, Helena Chard, im "Fox News"-Interview gegen die Herzogin aus. "Es fühlt sich unecht an. Als ob sie versucht, irgendwie dazuzugehören, indem sie eine sehr altmodische Hausfrauenrolle spielt … sehr seltsam und entmächtigend", kritisiert Chard.

Chard: Meghan spielt nur eine Rolle

Chard meint, dass Meghan nur eine Rolle spiele und sie nimmt der Herzogin den Image-Wechsel nicht ab. "Sie hat schlecht über den Großteil ihrer Familie und Freunde geredet, sie im Stich gelassen, und das beschwört sicherlich kein Bild von Liebe und Freude herauf", so Chard weiter.

Die Lifestyle-Serie Meghans findet die Fernsehsprecherin für veraltet. "Sie muss mehr hinzufügen, um ihre Show modern und interessant zu machen", rät Chard.