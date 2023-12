"Men in Black"-Star ist gestorben

Der aus Filmen wie "Men in Black" und "Eine verhängnisvolle Affäre" bekannte US-Schauspieler Mike Nussbaum ist tot.

Er sei am Samstag (Ortszeit) mit 99 Jahren in seinem Zuhause in Chicago gestorben, teilte seine Agentur mit. Es sei ein natürlicher Tod gewesen, berichteten US-Medien unter Berufung auf Nussbergs Tochter Karen. Der Schauspieler wäre demnach in wenigen Tagen 100 Jahre alt geworden.

Nussbaum hat nach Angaben von US-Medien in mehreren Hollywood-Filmen mitgespielt. In "Men in Black" übernahm er demnach die Rolle des Außerirdischen Gentle Rosenburg. Er habe auch Rollen in den Filmen "Eine verhängnisvolle Affäre" und "Feld der Träume" gespielt.