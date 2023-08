Merkel & Schweden-Royals beehren die Mozartstadt

Die Premiere von „Orfeo ed Euridice wird mit hohem Besuch beehrt.

Bei der Premiere der Oper Orfeo ed Euridice am Freitag wird das Schaulaufen im Rahmen der Salzburger Festspiele seinen Höhepunkt finden. König Carl XVI. Gustaf und Silvia von Schweden werden erwartet. Auch Deutschlands Alt-Kanzlerin Angela Merkel will das Kultur-Highlight genießen. Letztere kam bereits am Donnerstag in der Mozartstadt an.

Merkel traf mit Entourage auf Festspielpräsidentin Kristina Hammer und Intendant Markus Hinterhäuser. Sie ist für ihre Recyling-Looks bekannt. Bleibt abzuwarten, welches Outfit heute wieder ausgegraben wird.