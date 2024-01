Milliardärin Horten: Hier werden ihre Pelze & Taschentücher verkauft

Ihre Villa wird noch nicht (offiziell) verkauft. Doch der Inhalt der pompösen Villa von Heidi Horten kommt jetzt unterm Hammer.

Vor eineinhalb Jahren starb Milliardärin und Kunstsammlerin Heidi Goëss-Horten (81). Seit langem wird berichtet, dass ihre gigantische Villa direkt am Wörthersee verkauft werden soll. Geschätzt ist sie 80 Millionen Euro wert!

Doch jetzt wird offenbar alles zu Cash gemacht, was in dieser Nobel-Residenz zu finden ist. Per Auktion wird vom Taschentuch mit „H H“-Monogramm über Sonnenliegen und Lampen bis hin zu Pelzmänteln alles verscherbelt.

Auffällig: Egal wie teuer die Produkte in der Anschaffung waren, die meisten sind mit einem Rufpreis von 1 oder 2 Euro ausgeschrieben. Wer selbst mitbieten will: Das Klagenfurter Entrümpelungs- und Verwertungsunternehmens Cavinash versteigert die Sachen. Die Produkte zeigen So lebte die berühmte Milliardärin.

© cavinnash

Pelzmantel: Russischer Barguzin Zobel Mantel. Rufpreis 2 Euro!

© Cavinnash ×

Taschentücher, Tischdecken, Polsterbezüge - mit "HH"-Monogramm (Heidi Horten). Rufpreis 1 Euro.

© Cavinnash ×

Christian Dior Designerbrille mit Etui, ein Euro.

© Cavinnash ×

Bauernschrank, ein Euro.