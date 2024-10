Mit Gleitgel betäubt: Neue Vorwürfe gegen P. Diddy

In den USA stehen derzeit schwere Vorwürfe gegen den weltbekannten Rapper Sean "Diddy" Combs (54) im Raum. Während er sich in Untersuchungshaft befindet und seine Freiheit auf dem Spiel steht, tauchen immer neue und erschreckende Anschuldigungen auf.

Dabei rücken nicht nur Gewaltvorwürfe, sondern auch beunruhigende Behauptungen über die Verwendung von betäubenden Substanzen in den Fokus.

Neue Anschuldigungen gegen P. Diddy

New York, USA. Der amerikanische Nachrichtensender News Nation veröffentlichte kürzlich ein Interview mit der Anwältin Ariel Mitchell-Kidd, die eine Klägerin in einem Prozess gegen Sean "Diddy" Combs vertritt. In dem Interview sprach die Anwältin über die traumatischen Erlebnisse, die ihre Mandantin angeblich im Haus des Rappers durchleben musste.

Frau schildert Hergang

Laut der Schilderungen soll die Frau von Diddy in sein Haus eingeladen worden sein. Doch was zunächst harmlos erschien, nahm eine erschreckende Wendung. Der Rapper habe sie mit einem Messer bedroht und anschließend gezwungen, sich zu entkleiden. Die Situation eskalierte weiter, als Diddy die Frau mit einer unbekannten Flüssigkeit übergoss. Dabei handelte es sich angeblich um Gleitgel oder Baby-Öl. Die Klägerin berichtete ihrer Anwältin, dass sie sich nach dem Kontakt mit der Flüssigkeit zunehmend schwächer fühlte und den Verdacht hegte, dass die Flüssigkeit mit einer Droge vermischt war. Diese Substanz könnte ihre Bewegungsfähigkeit eingeschränkt und ihren Widerstandswillen stark beeinträchtigt haben.

Anwältin vermutet Einsatz von Rohypnol

Ariel Mitchell-Kidd äußerte in dem Interview den Verdacht, dass es sich bei der Substanz um Rohypnol gehandelt haben könnte, ein bekanntes Betäubungsmittel, das oft im Zusammenhang mit Straftaten eingesetzt wird. Auch bei einem weiteren Angriff, der im Haus stattgefunden haben soll, soll die ölige Flüssigkeit erneut verwendet worden sein. Neben Diddy selbst sollen zudem ein Freund und ein Bodyguard in die Tat verwickelt gewesen sein.

Razzia bringt 1000 Flaschen Gleitgel und Baby-Öl ans Licht

Im März dieses Jahres (2024) fanden Razzien in den Häusern von Sean Combs statt. Dabei stießen die Ermittler auf eine ungewöhnlich große Menge an Gleitgel und Baby-Öl: Über 1000 Flaschen wurden sichergestellt. Ob die Flüssigkeit, mit der die Klägerin übergossen wurde, aus dieser Sammlung stammt, ist jedoch weiterhin unklar. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Sean Combs hat sich bislang nicht konkret zu den neuen Anschuldigungen geäußert. Sein Anwaltsteam arbeitet unter Hochdruck daran, die Vorwürfe zu entkräften und seine Unschuld zu beweisen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiter entwickelt und ob noch mehr Details ans Licht kommen werden.