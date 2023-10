MTV sagt Award-Show in Paris ab

Der Fernsehsender MTV hat wegen des Krieges in Nahost seine für Anfang November in Paris geplante Verleihung der Europe Music Awards abgesagt.

Eigentlich verleiht der Fernsehsender MTV jährlich Anfang November seine Europe Music Awards in Paris. Die Awards werden jährlich an Künstler aus der ganzen Welt verliehen. Doch dieses Jahr fällt die Veranstaltung aus. Die Gründe sind der Krieg in Israel und die erhöhte Terrorwarnstufe in Frankreich. Es sei aktuell nicht die Zeit für eine Feier, erklärten die Organisatoren. "Angesichts von tausenden Todesopfern ist es ein Moment für Trauer."

Seit dem tödlichen Anschlag eines Dschihadisten auf einen Lehrer im nordfranzösischen Arras herrscht in Frankreich die höchste von drei Terrorwarnstufen. Jüdische Einrichtungen und Schulen werden derzeit verstärkt bewacht. Hintergrund sind auch die Spannungen infolge des Krieges zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas.