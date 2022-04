Amadeus Überraschung: Klangkarussell bremsen Parov aus

Seit 2019 gab's beim Amadeus in der Electronic/Dance nur einen Sieger: Parov Stelar. Jetzt gibt's eine Überraschung: Klangkarrussell tanzen sich zum Award!

Sieben Mal hat Electro-Swing-König Parov Stelar den Amadeus in der Kategorie Electronic/Dance bereits gewonnen. Zuletzt drei Jahre in Folge. Heuer gibt’s jedoch eine überraschende Niederlage. Die Soundtüfler Tobias Rieser und Adrian Held, besser bekannt als Klangkarrussell, schnappen Parov den Preis weg. Nach dem Überhit „Sonnentanz“ (2012) ließen sie uns im Vorjahr mit „Home“ durch den Sommer tanzen. Damit wies man nicht nur Parov, sondern auch gleich Elektro Guzzi, Harris & Ford sowie Toby Romeo in die Schranken.

Tribute. Mit Klangkarrussel steht nun der achte und letzte Sieger der vorgezogen AAMA Days fest. Morgen werden im Wiener Volkstheater dann die Winner der Top-Kategorien – u.a. Toppreise „Album des Jahres“ „Song des Jahres“ und „Live Act des Jahres“ - gekürt. Dazu stehen unter der Moderation von Conchita Wurst auch Live-Auftritte von u.a. Bilderbuch, Ina Regen Folkshilfe oder Chris Steger und ein emotionelles Tribute an Willi Resetarits am Programm. Der Preis für das Lebenswerk geht an Boris Bukowski. ORF1 überträgt ab 22.15 Uhr live zeitversetzt.



Das sind die Sieger der AAMA Days:

Rock/Pop – Sieger Josh.

Alternative - Sieger Granada

Jazz/World/Blues - Molden/ Resetarits/Soyka/Wirth

Tonstudiopreis Best Sound – Oska

Schlager/Volksmusik – Melissa Naschenweng

Hip Hop/Urban – RAF Camora

Hard & Heavy - Turbobier

Electronic/Dance - Klangkarrussell