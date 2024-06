× Ambros & Stürmer rocken das Donauinselfest im Duett

Am Freitag startet das Donauinselfest. Mit 3 Millionen Besuchern, dem ersten Inklusionskonzert und Topstars wie Ronan Keating, Voodoo Jürgens und Wanda. Als Highlight lassen Wolfgang Ambros und Christina Stürmer gemeinsam die "WIntasun" aufgehen.

700 Stunden Gratisprogramm auf 14 Bühnen. Von Freitag bis Sonntag steigt das 41. Donauinselfest, bei dem auch Gewitter und Klimaproteste erwartet werden und neben 300.000 Paar Würstel und 400.000 Bierkrügerl auch ein Top Line-Up zwischen Rock (Therapy?), Schlager (Semino Rossi), Volksmusik (die Jungen Zillertaler), Electronic (Lux) und Pop (Ronan Keating) sowie erstmals auch ein Inklusionskonzert (BossHoss) bis zu 3 Millionen Besucher auf die Insel lockt.

Klima-Kleber kündigen Protest beim Donauinselfest an



Endlich enthüllt! Wanda rocken die Ö3-Bühne beim Donauinselfest

© Getty Images ×

Das ist das Programm der Hauptbühne am Donauinselfest:

Freitag, 21. Juni:

Gran Torino Club

Stoppok & Matthews Rock and Roll Party

PÄM

Nino aus Wien & die AusWienBand

Voodoo Jürgens

Samstag, 22. Juni:

Extra WOW - Die 2 um 2

WOW Show mit Robert Steiner & Rolf Rüdiger

Stella Maria Barghouty

The Most Company

King & Potter

Wolfgang Ambros & die No 1 vom Wienerwald

Christina Stürmer

Ronan Keating

Sonntag, 23. Juni:



Jacob Elias

Nikotin

Ness

Loi

Thorsteinn Einarsson

Alice Merton

Wanda

© zeidler ×

Durchstarter Nikotin (o.) und die Nummer 1, Wanda (u.) rocken die Insel.

© zeidler ×

Hauptaugenmerk liegt am starken Austropop. Am Freitag lassen PÄM. Der Nino aus Wien und Voodoo Jürgens das Wiener Lied hochleben. Am Sonntag machen der coole Durchstarter Nikotin und Thorsteinn Einarsson das Warm-Up für die Nummer eins. Die Strizzi-Rocker von Wanda stürmten mit der emotionellen CD "Ende Nie" ja sofort wieder an die Spitze der offiziellen Austria-Top-40-Charts. Die Essenz daraus rund um Amadeus-dotierten Song des Jahres "Bei niemand anders" und natürlich alle Klassiker wie wie "Bologna" oder "Bussi Baby" gibt's am DIF.

© TZOe Zeidler-Künz ×

© zeidler ×

© zeidler ×

© Zeidler ×

Das große Highlight gibt es am Samstag. Da liefern der Kaiser des Austropop, Wolfgang Ambros, und die Königin, Christina Stürmer, nicht nur Solo-Auftritte mit ihren größten Hits wie "A Mensch möcht i bleib’n" oder "ich lebe", sondern auch wieder ein Sensations-Duett. Nach über einer Million YouTube-Klicks stimmt man "Du bist wia die Wintasun" nun auch gemeinsam auf der Insel an.