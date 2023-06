Anschlag auf Rammstein-Büro: Staatsschutz ermittelt

Der Firmensitz der Rammstein GbR in Berlin wurde in der Nacht zu Dienstag attackiert, wie die deutsche ''Bild''-Zeitung berichtet.

Dem Bericht zufolge gingen mehrere Fensterscheiben zu Bruch. Außerdem soll es zu einer Farb-Attacke auf das Gebäude gekommen sein. Die Polizei bestätigte gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass es in der Nacht zu einem Einsatz kam. Allerdings könne man derzeit noch keine weiteren Details nennen. "Der Staatsschutz ist informiert und hat übernommen", so ein Sprecher.

Demnach gehen die Beamten von einer möglicherweise politisch motivierten Tat aus. Der mögliche Täter? Auf der Internetseite von "Kontrapolis", einer radikalen "Nachrichten- und Debatten-Plattform" für Berlin, heißt es: "In der Nacht auf den 26. Juni haben wir den Firmensitz von Rammstein in Berlin Reinickendorf angegriffen. Die Frontscheiben wurden eingeschlagen und unter dem hässlichen Rammstein-Logo steht nun 'Keine Bühne für Täter'. Wir solidarisieren uns mit den Betroffenen der organisierten sexuellen Gewalt durch Till Lindemann und Co. und machen klar: Für Täter wie euch gibt es Konsequenzen."