Björk: Wien-Comeback mit Thunberg-Botschaft

1988 spielte die isländische Pop-Elfe Björk das letzte Mal in Wien auf. Am Dienstag kommt sie wieder. Mit dem audio-visuellen Spektakel ''Cornucopia'' und einer Video-Zuspielung von Greta Thunberg. Die sorgte schon für viel Aufregung.

„F**k You Greta!“ In Los Angeles kam es, wie ein privates YouTube Video beweist, beim Konzert von Björk zu lautstarken Protesten. Eine Videozuspielung von Greta Thunberg mit Worten wie „Wir müssen jetzt handeln, sonst haben unsere Kinder keine Zukunft“ wurde vom Publikum alles andere als positiv angenommen. Am Dienstag wird dieses Video auch in der Stadthalle gezeigt. Beim ersten Österreich-Konzert von Björk seit 25 Jahren. Rund 10.000 Tickets sind dafür verkauft. Es gibt nur Sitzplätze. Die letzten Restkarten erhalten Sie bei Ticket24.at

Spektakel. Gretas aufwühlende Klima Botschaft ist Synonym eines ebenso opulenten wie wegweisenden Multimedia-Spektakels. Unter dem Motto "Cornucopia" liefert die isländische Pop-Elfe unterstützt von 18-köpfigen Chor und einer Reihe von maßgeschneiderten Instrumenten, wie einer speziellen Hallkammer einen aufwühlenden Mix aus Konzert, Theater und Kunstinstallationen.

Natur. Zum Opener "The Gate" scheitet sie aus farbenfrohen Projektionen aus einer Leinwand. Zum Finale "Notget" tanzt sie im schrillen Federkostüm an. Dazwischen lieferte sie ein ton-und bildgewaltiges Spektakel von Heilung und Regeneration. Stellt bei ihren 20 Hits, die zum Großteil vom 2017er-Werk "Utopia" stammen, die Natur im Vordergrund.