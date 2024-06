× Bruce Springsteen geht 2025 wieder auf Europa-Tour

Nach Stimm-Verlust verschiebt Springsteen sein abgesagtes Prag-Konzert auf 2025. Auch ein Österreich-Konzert für nächsten Sommer wird verhandelt.

Am 25. Mai musste Bruce Springsteen in Marseille den Soundcheck stoppen. Stimmverlust. Daraufhin wurden vier Konzerte abgesagt, auch der Österreich nahe Stopp in Prag (28. Mai). Jetzt gibt’s dafür den Ersatz-Termin und der lässt nun auch viele heimische Fans auf ein Österreich-Konzert hoffen. Das Prag Konzert wird nämlich erst am 15. Juni 2025 nachgeholt. Damit ist wie von oe24 bereits angekündigt eine weitere Europa-Tour fix.

Springsteen: Tour-Stopp lässt Austro-Fans hoffen



Springsteen stoppt Europa-Tour wegen Stimmverlust

Der Stimmverlust könnte den "Boss" nun wohl sogar auch wieder nach Österreich bringen. Zu den vier Ersatz-Terminen in Marseille, Prag und dem Doppelpack in Mailand werden gerade weitere Konzerte für eine ausgedehnte Europa-Tour verhandelt. Wien hat dafür gute Chancen: Das Happel Stadion ist ja bis auf den 19. Juli, wo Seiler und Speer auftreten, frei.