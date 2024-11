× Chart-Beben: Helene Fischer muss um Platz 1 zittern

Im Schlager ist Helene Fischer die Allergrößte. Mit ihrer neuen Kinderlieder-CD hat sie in den Charts jedoch noch Nachholbedarf und schafft bei iTunes vorerst nur Platz 4. Am Samstag will sie das mit TV-Premiere ändern.

Sechs Mal stürmte Helene Fischer mit ihren Alben bereits auf Platz 1 der Austria Top 40. Doch jetzt muss sie um den 7. Streich zittern! Mit ihrer neuen CD "Die schönsten Kinderlieder" für die sie 25 Evergreens wie „Alle meine Entchen“, „Hoppe hoppe Reiter“ oder „Biene Maja“ eingesungen hat, schafft sie es aktuell bei iTunes nämlich „nur“ auf Platz 4. Auch weil die Kultband The Cure mit ihrem Comeback-Album “Songs Of A Lost World” nach 16 Jahren Studio-Pause die Spitze erobern.

Das sind die iTunes-Charts vom 1. November (13 Uhr)

1. The Cure, Songs Of A Lost Word

2. Andrea Berg, Andrea Berg

3. Jorge Rivera-Herrans, Epic: The Venegance Saga

4. Helene Fischer, Die schönsten Kinderlieder

5. Within Temptation, Hydra (Deluxe Edition)

Morgen, Samstag könnte sich das Blatt für Fischer freilich wenden, denn da stellt sie sich in der ORF-Hauptabend-Show „Klein gegen Groß - “ (20.15 Uhr, ORF1) nicht nur neben Fußballer Niclas Füllkrug, Moderatorenlegende Johannes B. Kerner und einem "Let's Dance"-Allstar-Team einem „außergewöhnlichen Duell“, sondern stimmt als TV-Premiere auch ein Medley ihrer neuen Kinderlieder an. Damit will sie nächste Woche dann in den Austria-Top-40 punkten.

„Es ist ein Album für Kinder mit Kindern, ich als Mutter hab mich natürlich da sehr hineinfallen lassen können. Es hat so viel Magie“ erklärt Fischer ihr „Herzensprojekt“, bei dem sie im Studio so viel Spaß hatte wie noch nie, „Ich habe mich teilweise kaputtgelacht über mich selbst, weil ich so lustige Geräusche von mir gegeben habe und immer versucht habe, in irgendeinen Charakter zu schlüpfen, um die Kinder zum Lachen zu bringen.“

Mit ein Grund warum sie noch vor ihrem großen Konzert-Comeback im Happel Stadion (11. Juli 2026) mit weiteren Kinderlieder-CDs nachlegen will: "Wir haben vor, ein Bewegungs- und Spaßalbum zu machen, ein Album auch, wo die Kinder was lernen dürfen. Und es wird natürlich ein Schlafalbum geben für die Allerkleinsten, aber auch die, die sich vor der Nacht ein bisschen beruhigen müssen."