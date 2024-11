× Chris Steger startet seine Österreich-Tour mit einem großen Traum

Am Mittwoch startet Chris Steger in Kindeberg seine große Tournee "So nah wie nie": 16 Konzerte quer durch Österreich mit Hits wie „Da Summa und I“, "Gib ma an Grund," und natürlich „Zefix“.

„Das war ein Befreiungsschlag, denn da wusste ich, dass sich die harte Arbeit dafür auch wirklich gelohnt hat" Im Vorjahr stürmte der junge freche Austropop-Star Chris Steger mit seiner CD „Koa Garantie" an die Spitze der Austria-Top-40. Jetzt lässt er dazu die große Österreich-Tournee unter dem Motto "So nah wie nie" folgen. Am Mittwoch (6. November) steht dafür der Auftakt im Volkshaus von Kindberg in der Steiermark am Programm. Im Anschluss folgen bis zum 7. Dezember in Summe gleich 16 Konzerte in allen Bundesländern. Auch der Wien-Stopp am 22. November im WUK.



Seiler und Speer werden jetzt Filmstars Zwischen Hits wie „Da Summa und I“, "Gib ma an Grund," Leb dei Leben“ und natürlich „Zefix“ plant Steger dabei auch einige Überraschungen: "Da wird es als Zuckerl für die Fans sogar schon ein paar neue Lieder geben. Ich bin ja ständig am Schreiben!" © zeidler ×

Mit der Tour krönt Chris Steger seine steilen Karriere-Aufstieg, der ihn schon noch größeren träumen lässt. "Irgendwann möchte ich in der Wiener Stadthalle spielen. Das wäre schon der Ritterschlag. Vielleicht klappt es ja in den nächsten fünf Jahren." © zeidler × Wenn es für Steger weiter so schnell bergauf geht, dann ganz sicher: 2016 gewann er den Kiddy Contest 2021 holt er den Amadeus-Award für den besten Song ("Zefix") und das als jüngster Gewinner aller Zeiten mit erst 17 Jahren und 2023 dann schon seinen ersten Nummer-eins-Hit. © Amadeus Awards × Dabei hatte er eigentlich ganz andere Karriere-Pläne: „Ich wollte eigentlich Zimmerer werden, aber dann wurde „Zefix“ zum großen Radio-Hit und da habe ich mir gedacht: Chris, du musst die Gunst der Stunde ergreifen und dich auf die Musik konzentrieren!" Trauende Fans, die nun seine Konzerte stürmen