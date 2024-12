Das ist Iron Maidens neuer Drummer

Jetzt haben die Heavy-Metal-Legenden Iron Maiden angekündigt, dass sie mit einem neuen Drummer auf Tour gehen werden.

Iron Maiden, die 1975 von Bassist Steve Harris in East London gegründet wurden, waren Pioniere der "New Wave of British Heavy Metal"-Bewegung und haben inzwischen weltweit mehr als 130 Millionen Alben verkauft. Nach 42 Jahren in der Band hat Drummer Nicko McBrain seinen Rückzug von Tourneen bekannt gegeben. Er bleibt jedoch "ein fester Bestandteil der Iron Maiden-Familie".

Alter Bekannter unter Fans

Simon Dawson, ein ehemaliger Session-Drummer aus Suffolk, wird bei der „The Run For Your Lives World Tour“ der Band, die im Mai in Budapest beginnt, den Platz hinter den Drums übernehmen. Dawson ist den Fans von Iron Maiden bereits gut bekannt. Mehr als ein Jahrzehnt lang spielte er mit Harris’ anderer Band British Lion.

In einem Beitrag auf Facebook schrieb die Band: „Iron Maiden freuen sich, bekanntzugeben, dass 2025 ein Name hinter die Drums tritt, der vielen unserer Fans vertraut ist. Simon Dawson, ein ehemaliger Session-Drummer und seit 12 Jahren Steve Harris’ Rhythmuspartner bei British Lion. Gebürtig aus Suffolk, England, arbeitete Simon erstmals 2012 mit Steve Harris zusammen.“

Reaktionen der Fans und Nicko McBrains Abschied

Fans aus aller Welt lobten die Wahl, wünschten McBrain alles Gute und hießen Dawson herzlich willkommen. In einer Erklärung auf der Website von Iron Maiden sagte McBrain: „Nach reiflicher Überlegung gebe ich mit Trauer, aber auch Freude meine Entscheidung bekannt, mich von den Strapazen des ausgedehnten Tourlebens zurückzuziehen.“ Er fügte hinzu: „Was soll ich sagen? Die letzten 42 Jahre mit Maiden auf Tour zu sein, war eine unglaubliche Reise!“ Seine Abschiedsworte lauteten: „Ich blicke mit großer Freude und Hoffnung in die Zukunft! Wir sehen uns bald. Möge Gott euch alle segnen und, natürlich: Up the Irons!“

Dank des Managers

Der Manager der Band, Rod Smallwood, würdigte McBrain: „Danke, dass du 42 Jahre lang eine unermüdliche Kraft hinter den Drums von Maiden warst, und dafür, dass du noch länger mein Freund bist.

Im Namen der gesamten Band sage ich: Wir werden dich sehr vermissen!“

Kommende Tourdaten

Die UK-Etappe der Maiden-Tour umfasst Arenen in Manchester, Birmingham und Glasgow sowie ein „Heimspiel“ im London Stadium. Am 17. Juli des nächsten Jahres wird im Wiener Ernst-Happel-Stadion gerockt.