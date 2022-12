David Hasselhoff rockt für Sie zum Bestpreis

Am 29. März bringt David Hasselhoff seine neue Show ''Party Your Hasselhoff'' in die Wiener Stadthalle. Zum Bestpreis auf ticket24.at

"Das wird das große Hitfeuerwerk für die ganze Familie: vom Kleinkind bis zur Oma. Ich will und werde alle happy machen." Knight Rider David Hasselhoff gibt die Direktiven zu seiner großen ÖSTERREICH-Tour mit Stopps in Schladming (25. März), der Wiener Stadthalle (29.3.) und Graz (30.3.).

Hits & Party. Unter dem Motto "Party Your Hasselhoff" stehen dabei alle Kulthits wie The Limbo Dance, Jump in My Car, Crazy For You und natürlich die ewige Hymne Looking For Freedom am Programm. "Dazu gibt's eine bombastische Video-Show und auch ausgewählte Coverversionen wie Sweet Caroline oder I Just Died In Your Arms Tonight. Jeder wird mitsingen und abtanzen können!"

