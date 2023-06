Die Toten Hosen liefen Wien-Überraschung

Cooles Wien-Doppelpack der Toten Hosen. Am 9. und 10. August liefert man man eine »Kulturelle Zumutung« mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern im Theater im Park. Ab Morgen gibt‘s die Tickets

Erst am Samstag ließen die Toten Hosen 25.000 Fans am Lido Sounds Festival in Linz ausflippen. Mit der Best-Of-Show Alle sagen das und liebevoller Song-Widmung für Birgit Minichmayr. Jetzt gibt’s die überraschende Wien-Zugabe. Und das gleich als absoluter Konzert-Leckerbissen: die Hosen spielen nämlich am 9. und 10. August im Trippelpack mit Kabarettist Gerhard Polt und den subversiv musizierenden Well-Brüder im Theater im Park auf. Die Tickets für das Mini-Konzert für nur je 1.500 Besucher gehen bereits morgen Mittwoch um 17 Uhr auf der Band-Homepage www.dth.de in den Verkauf.

Akustisch. Unter dem Motto „Forever - Eine kulturelle Zumutung“ will man in Wien in einem obskuren Mix aus Satire, Chaos, Kleinkunst, Rock ’n‘ Roll und Volksmusik jegliche Grenzen sprengen. Die Hosen, sonst für brachialen Punk bekannt, beschränken sich dabei auf akustische Instrumente.

Die „Seelenverwandtschaft“ reicht zurück bis 1986. Beim Anti-WAAhnsinns-Festival in Wackersdorf stießen die Hosen erstmals auf die Well-Brüder (damals noch als Biermösl Blosn).1990 stieß kam dann beim Hosen-Album "Auf dem Kreuzzug Ins Glück" auch Polt dazu. Seitdem findet man immer wieder für CDs und Tourneen zusammen. Jetzt auch für die zwei Gastspiele in Niavaranis Theater im Park.