× Ed Sheeran geht mit ''Autumn Variations'' auf Rekord-Jagd

Im Mai stürmte Ed Sheeran mit „Subtract“ die Charts. Jetzt legt er nach. Am Freitag kommt die neue CD ''Autumn Variations''. Es folgen eine Live-Version, aufgenommen bei Wohnzimmer-Konzerten, und die Europa-Tour.

Über 150 Millionen verkaufte CDs, 185 relevante Awards und bislang über 15 Millionen Konzertbesucher – Ed Sheeran ist neben Taylor Swift der erfolgreichste Popstar dieses Jahrtausends. Jetzt setzt er den Hit-Run fort. Am Freitag kommt die neue CD „Autumn Variations“.Sein bereits zweites Werk im Jahr 2023: Schon im Mai stürmte er mit „Subtract“ in 42 Ländern auf Platz 1. Natürlich auch in Österreich. Jetzt will er diesen Rekord übertreffen.

© Warner Music ×

Inspiriert vom britischen Komponisten Sir Edward William Elgar und dessen 1898-Werk die „Enigma-Variationen“, hat Sheeran dafür 14 persönliche Songs über seinen Freundeskreis aufgenommen. „Bei meinen Freunden sind so viele unterschiedliche Dinge passiert: Sie haben sich verliebt und es war magisch. Sie haben sich getrennt, Babys bekommen oder haben eine Depression durchgemacht“, erklärt Sheeran das neue melancholische Werk, für das er kaum Werbung machte und auch keine Vorab-Single lieferte.



"Schwere Zeiten." Vier der Songs, u.a. die Ballade "Plastic Bag", hat er letzte Woche schon bei einem Mini-Konzert für Amazon Music in Los Angeles präsentiert. „Wenn Menschen schwere Zeiten durchmachen, kaschieren sie das oft, indem sie ausgehen und sich betrinken. Der Song wurde davon inspiriert“.

Spannend: Zum Album plant Sheeran auch eine spannende Live-Version, die er bei spontanen Wohnzimmer-Konzerten eingespielt hat. „Ich habe ein paar überraschende Pop-up-Gigs in den Häusern der Fans gemacht und heimlich ein Live-Album mit 'Autumn Variations' aufgenommen.“

© zeidler

Tour. Am 18. und 19. November präsentiert Sheeran „Autumn Variations“ mit zwei Konzerten in der ehrwürdigen Londoner Royal Albert Hall. Im Sommer geht er damit dann auf Europa-Tournee. Die ersten drei Auftritte bei Festivals in Deutschland und Norwegen sind bereits fixiert (oe24.at berichtete). Mindestens ein Österreich-Konzert, wohl wieder im Happel-Stadion, ist in Verhandlung.