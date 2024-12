× Ed Sheeran hat seine neue CD fast fertig: „Rückkehr zum Großen Pop!“

Im August lieferte Top-Star Ed Sheeran das Highlight vom “Frequency Festival”. 2025 geht er wieder auf Tour. Allerdings ohne Österreich-Stopp. Als Entschädigung gibt’s neue Hits.

Im Vorjahr überraschte Ed Sheeran seine Fans mit gleich zwei Alben. Im Mai kam „−„ („Subtract“) mit den Konzert-Favoriten „Boat“ und „Eye Closed“. Im September folgte die etwas trägeren „Autumn Variations“, von denen er beim letzten Konzert am Frequency keinen einzigen Song auf die Setlsite setzte. Jetzt will der Pop-Pumuckl wieder nachlegen – und das wieder im Hit-Sound. „Mein neues Album ist fast fertig,“ verrät er nun seine CD-Pläne im Interview mit „Variety“, „Es fühlt sich an, als würde ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine Rückkehr zum Großen Pop liefern.“

© zeidler ×

© zeidler ×

© Thomas Zeidler ×

Sheeran, der aktuell mit dem Weihnachts-Song „Under The Tree“ aus dem Netflix-Fiom „That Christmas“ wieder die Charts stürmt, hat dafür laut eigenen Angaben bereits zwei Musikvideos abgedreht. Auch weil er ab 15. Jänner wieder auf Tour ist: 14 Konzerte im fernen Osten und gleich 29 in Europa. Nur Österreich fehlt bislang am bis 7. September dichtgefüllten Tourplan.