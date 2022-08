Ed Sheeran: so abgedreht wird sein Wien-Doppelpack

Nächste Woche, am 1. und 2. September, bringt Ed Sheeran eine unglaubliche Bombast-Show nach Wien. Wir waren bei der Generalprobe in Warschau

Konzert. Am 1. und 2. September wird der Wiener Wurstelprater um eine Kirmes-Attraktion reicher: Da bringt Pop-Gigant Ed Sheeran seine bahnbrechende Mathematics-Tour ins Happel Stadion. Bislang gilt ja die Geburtstags-Show Sixty der Rolling Stones in Wien als Konzert des Jahres. Jetzt kriegen die Rock-Opas starke Konkurrenz. Denn Sheeran liefert ein angefahrenes Bombast-Spektakel. Und das in wahrsten Sinne.

© Thomas Zeidler ×

Die in der Stadion-Mitte platzierte 360°-Bühne erinnert an ein überdimensionales Ringelspiel: beweglicher Rundum-Screen, Hydraulik-Elemente und eine Drehscheibe. Dazu sechs Sound-Inseln verziert mit herzförmigen Videoscreens. Und Tausende Feuer-Fontänen. Mehr Jahrmarkt geht nicht!

© Thomas Zeidler ×

© Thomas Zeidler ×

ÖSTERREICH hat die neue Show schon beim Tourstart in Dublin und auch jetzt am Donnerstag bei der Wien-Generalprobe in Warschau gesehen und ist überzeugt: „Das größte Konzert-Spektakel aller Zeiten!“

© Thomas Zeidler ×

Reporter Zeider in Warschau

23 Hits für Wien. Vom Opener Tides, vor dem er im PGE Narodowny Stadion in einem Case versteckt (!) durch die Fans unbemerkt zur Bühne geschoben wurde, bis zum von Hunderten Feuerwerks-Salven begleiten Finale You Need Me, I Don’t Need You fegte Sheeran 125 Minuten lang im Dauerlauf durch seine 23 größten Hits. Nach der Rekord-Tour Divided, die er ja nur nur als One-Man-Show abzog, hatte er jetzt für Hymnen wie Blow, Galway Girl oder Thinking Out Loud („Wer da nicht mitsingen kann ist am falschen Konzert!“) erstmals auch eine Band dabei. Die blieben aber auf den sechs mitten unter den 78.000 Fans verstreuen kleinen Nebenbühnen eher Statisten.

© Thomas Zeidler ×

© Thomas Zeidler ×

Alles dreht sich. Die Show gehörte Sheeran: Wie ein Derwisch fegte er über die bewegliche und feuerspeiende Mega-Bühne. Warf zu Mitsing-Hits wie Castle on the Hill wieder seine berühmte Loop-Maschine an, kreiste auch zu Balladen wie Photograph oder Perfekt im Affen-Tempo via Drehscheibe an den staunenden Fans vorbei und zündete nicht nur zu Sing Hunderte Explosionen. Atemberaubend!

© Thomas Zeidler ×

Schon nach der Start-Offensive wusste er: „Das wird heute ein ganz besonderer Abend!“ In Folge kämpfte er dann mit den Emotionen („Ich habe noch nie vor sovielen Leuten in eurem Land gespielt. Das ist alles so unfassbar!“) und wurde auch ungewöhnlich privat: „Ich habe geheiratet und zwei Töchter bekommen“. Dafür ging im ganzen Stadion ein Feuerzeug-Meer los.

© Thomas Zeidler ×

Fußball-Fan. Zu den Zugaben rund um Shape Of You oder Bad Habits streifte sich Sheeran dann sogar wieder ein lokales Fußball-Shirt über. Beim letzten Wien-Stopp anno 2018 trug er ja das Dress von Teamkickerin Jasmin Eder.

Gefangen!

Spannend beim Finale gab‘s eine ziemliche Panne: der Rundum-Screen blieb mit einer technischen Gebrechen hängen, fuhr nicht hoch und hielt Sheeren somit minutenlang „gefangen“! „Normal geht der hoch, aber heute nicht. Der wiegt 42 Tonnen das kann passieren, nahm er seinen ungewöhnlichen „Käfig“ aber locker.

Rekord. Über drei Millionen Fans haben diese unglaubliche Show bereits gesehen. Mit Einnahmen-Rekorden in u.a. London (38 Millionen Dollar) und Kopenhagen (33 Millionen). Beim Wien-Doppelpack werden 140.000 Fans erwartet. Neuer Stadion-Rekord! Die letzten Restkarten gibt es bei Ticket24.at