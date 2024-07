× Finale für die Stones? - Sonntag letztes Konzert in Missouri

Am Sonntag rocken die Stones das letzte Konzert der "Hackney Diamonds Tour 2024". Ein Aufritt in Nirgendwo, eigefädelt beim Angeln! 2025 hat man Wien im Visier - sofern man dann noch Tour-fit ist.

Am Freitag (26. Juli) wird der nimmermüde Mick Jagger auch schon 81. Das feiert er bereits am Sonntag (21. Juli) in der US-Kleinstadt Ridgedale, Missouri vor. In der Thunder Ridge Nature Arena steigt das Finale der sensationellen "Hackney Diamonds Tour 2024". Ein kurzfristig eingeschobenes Zusatz-Konzert für 20.000 Fans mitten im Nirgendwo. Und möglicherweise sogar der allerletzte Auftritt der seit 1962 aktiven Rock-Oldies.

Stones spielen in US-Kleinstadt Ridgedale auf.

Johnny Morris, der milliardenschwere Gründer der Jagd- und Outdoor-Kette „Bass Pro Shops“ hat die Stones mit einer Gage von mehr als 6 Millionen Dollar für sein 500-Millionen-Dollar teures Amphitheater geködert. Und das im wahrsten Sinne: Das Überraschungs-Konzert wurde von Morris nämlich bei einem Angel-Ausflug mit Stones-Musik-Direktor Chuck Leavell vereinbart.

Chuck Leavell (l.) fädelte das Konzert im Nirgendwo ein.

Das war die Setlist der Stones am 17. Juli in Santa Clara:

Start Me Up

Get Off of My Cloud

Tumbling Dice

Angry

Far Away Eyes

Like A Rolling Stone

Bite My head Off

Mess It Up

You Can’t Always Get What You Want

You Got The Silver

Little T&A

Before They Make Me Run

Sympathy for the Devil

Honky Tonk Woman

Midnight Rambler

Gimme Shelter

Paint it Black

Jumpin’ Jack Flash

Zugaben

Sweet Sounds Of Heaven

Satisfaction

Mit der "Hackney Diamonds"-Tour, bei der man bei den vorangegangen 19 US-Konzerte bereits 44 (!) verschiedene Songs zündete, lassen die Stones auch im 62. Dienstjahr die gesamte Konkurrenz alt aussehen. Vom Opener "Start Me Up" bis zum Finale "Satisfaction" gibt’s jeden Auftritt einen eindrucksvollen, bis zu 20 Song-starken Mix aus Uralt-Hymnen ("Paint It Black"), aktuellen Krachern ("Angry") und Raritäten ("Little T & A"). „Die beste Stones-Show aller Zeiten!“ zeigte sich oe24 vom Gastspiel in Las Vegas begeistert.

Nach dem Finale in Missouri gönnen sich Mick Jagger (80), Keith Richards (80) und Ron Wood (77) eine längere Verschnaufpause .Für 2025 sind weitere Tourneen in Südamerika und Europa angedacht. Auch ein Wien-Konzert im Happel Stadion wird verhandelt. Sofern man dann überhaupt noch Tour-fit ist.