Gabalier rockt Kitz im Doppelpack

Zwei Tage, zwei Konzerte – Andreas Gabalier genießt sein Bühnen-Comeback.

Höhepunkt. Gerade erst stand Andreas Gabalier vor 100.000 Fans in München beim größten Konzert seiner Karriere auf der Bühne. Nach einer kurzen Pause geht es heute für den Volks-Rock’n’Roller weiter. In Kitzbühel wird er vor 8.000 Fans in der Tennis-Arena gleich zweimal auf der Bühne stehen.

Heute Freitag rockt er gemeinsam mit Freunden wie dem erfolgreichsten deutschen Comedian Mario Barth, dem irischen Sänger Johnny Logan und den in den 90er-Jahren gefeierten Teenie-Schwarm Sasha oder Sänger Gregor Meyle für den guten Zweck. Gabalier und alle anderen Künstler verzichten dabei auf ihre Gagen und machen es damit möglich, dass der Großteil der Einnahmen dem Therapiebauernhof Lilienhof zugute kommt.

Solo-Highlight. Morgen, Samstag, steht Gabalier dann mit seiner Band auf der Bühne und wird nach zweijähriger Pause in der Gamsstadt erneut die Stimmung zum Brodeln bringen. Restkarten für beide Tage sind noch erhältlich.

Die große Arena-Tournee wird Gabalier ab Ende April 2023 bestreiten. Bislang sind allerdings nur Termine in Deutschland fixiert. Wann der Kult-Star nach Österreich kommt, ist noch offen.