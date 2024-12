× Gigi D‘Agostino lässt heute Klagenfurt abtanzen

Nach Graz und Wien ertönt der „Aufreger“ "L‘Amour toujours" jetzt auch in Kärnten. Gigi D'Agostino zündet seine Hit-Show in Klagenfurt. 7.000 Fans feiern mit ihm in der Messehalle ab.

In Graz und mit dem großen oe24-Konzert in der Wiener Stadthalle ließ Gigi D‘Agostino bereits 30.000 Fans abtanzen. Auch zu den Klassiker von Queen ("We Are The Champions") oder sogar von Mozart ("Eine Kleine Nachtmusik"). Jetzt dreht der Star-DJ in Klagenfurt auf. Heute stoppt Gigi in der Messehalle. Die 7.000 Tickets für den Party-Hit waren in nur 6 Stunden restlos ausverkauft.

Umrahmt von Herzerlbildschirm, Laser-Bombast und Pyro-Overkill steht in Kärnten neben seinen unzähligen Welthits wie "Bla Bala", "The Riddle" oder "La Passion" natürlich auch der zuletzt für miese Parolen missbrauchte „Aufreger“ "L‘Amour toujours" auf dem Programm. Und das nicht bloß einmal, sondern immer wieder. „Dieses Lied ist eine explizite Botschaft der Liebe! Die kann man nicht oft genug zünden!“

Und deshalb gibt es 2025 auch gleich drei Zugaben. Gigi bringt auch Dornbirn (15. März) und Salzburg (4 und 5. April) zum Tanzen.