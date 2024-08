× Heißer »Frequency«-.-Auftakt mit Sheeran, Dahsa & Calum Scott

Heute startet das Frequency-Festival. Über 180.000 Fans feiern jetzt bis Sonntag früh mit Ed Sheeran, RAF Camora und Brit-Award-Queen Raye in St. Pölten ab

Seine 360° Rummelplatz-Bühne hat Ed Sheeran nicht dabei, dafür das ganz große Hitfeuerwerk. Von "Castle on the Hill" über "Perfect" bis "Shape Of You". 12 Jahre nach seinem Frequency-Debut im Nachmittags-Programm kehrt der Pop-Pumuckl heute, Mittwoch nach St. Pölten zurück. Als erster Headliner einer vier-tägigen Pop-Party für über 180.000 Fans.

Calum Scott (o.) macht Anheizer für Sheeran.

Das ist die geplante Setlist von Ed Sheeran:

Castle on the Hill

Shivers

The A Team

Give Me Love

Take It Back / Superstition / Ain't No Sunshine

Eyes Closed

Don't / No Diggity

Thinking Out Loud

Love Yourself

Photograph

Tenerife Sea

Perfect

You Need Me, I Don't Need You

Shape of You

Bad Habits

Mittwoch: Dasha (o.), Donnerstag: (Raye (u.)

Das ist das Frequency-Programm am 14. August:

15.00 Dasha

16.00 Regard

17.15 David Kushner

18.35 Tream

20:00 Calum Scott

21.30 Ed Sheeran

Um 15 Uhr startet die neue Country-Musik-Queen Dasha mit dem Chart-Hit Austin den knapp 55-stündigen Musikreigen. Woodstock-Feeling mit Erfrischung in der nahen Traisen inklusive. Ab morgen, wo die sechsfache Brit-Awards-Gewinnerin Raye, die Punker von The Offspring und Apache 207 Akzente setzen, werden dann alle sechs Bühnen bespielt. Auch der Nightpark. Bis 6 Uhr früh!

The Offspring

Louis Tomlinson (o.) und Peter Fox (u.)

Über 50 Top-Stars aus Rock (Rise Against), Punk (The Offspring), Pop (Louis Tomlinson von One Direction), Country (Dasha) und der DJ Szene (Timmy Trumpet) sorgen zwischen dem 14. und 17. August im Green Park auf gleich sechs Bühnen für Stimmung. Mit Apache 207, CRO, Sido oder Ski Aggu liegt dabei das Hauptaugenmerk beim Deutsch-Rap. Auch die heimische Szene ist mit Yung Hurn, Money Boy oder Camo & Crooked stark vertreten. Und natürlich mit RAF Camora, der ja am Freitag (16. August) ab 23.35 Uhr mit dem neuen Hit "Out Of The Dark" ja sein großes Bühnen-Comeback nach 6-monatiger Tinnitus-Pause feiert.

Am Samstag setzen u.a. Sido, Peter Fox , Yung Hurn und die bombastische Abschluss-Show von Camo & Crooked das Festival-Finale. Eine Absage stand nach den Terror-Drohungen gegen Taylor Swift nicht im Raum. Die Sicherheitsvorkehrungen und Einlasskontrollen werden jedoch verstärkt. 2025 geht das Frequency Festival zwischen 14. und 16. August über die Bühne. Schon am Sonntag startet der Vorverkauf.