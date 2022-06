× Heißes Comeback für Nova Rock

Nova Rock in Nickelsdorf startet mit Punk, Party und Regen-Schlamm-Chaos.

Festival. „Es gibt kein schlechtes Wetter – es gibt nur zu wenig Bier. Nach langer Durststrecke endlich wieder auf den Pannonia Fields, das haben wir uns alle verdient.“ Marco Pogo bringt es auf den Punkt. Trotz Wetter- und Anreise-Chaos ließen sich 225.000 Fans (Rekord!) die Stimmung nicht vermiesen – so wie einst in Woodstock. Das Nova Rock Festival startete im knöcheltiefen Schlamm und mit Dauerregen – ÖSTERREICH war live dabei.

ÖSTERREICH-Zeidler vor Ort.

Andrang trotz Gatsch.

Punk. Wegen des Regens wurde gestern auch der Einlass um eine Stunde verzögert und die ersten Bands – Cemetery Sun und Blues Pills – gestrichen. Erst um 14.15 ging’s mit Grandson los – da hatten noch recht wenige Fans den Weg durch den Gatsch zur Bühne geschafft. Erst bei Bush sollte sich das Gelände füllen und bei Turbobier ging dann so richtig der Punk ab. Mit deutlich mehr Action als bei den zeitgleich auf der Hauptbühne aufspielenden Chart-Rockern von Evanescence (Bring Me To Life).

Hits. Zum Finale stand dann noch die brandneue Bombast-Show Will Of The Power der Sound-Tüftler von Muse am Programm – inklusive vier Live-Premieren. Weit nach Mitternacht wollten Dr Alban und Haddaway eine Late-Night-Party zünden.

Muse am Nova Rock.

Cool: Auch daheim ist man heuer „live“ dabei. Ab 19.05 Uhr wird heute die Voll­power-Show der ESC-Sieger Måneskin auch am YouTube-Chanel vom Nova Rock gestreamt. Morgen folgen dort Seiler & Speer. Am Sonntag u. a. Billy Talent.

Nova Rock Tag 2: Die Highlights

Blue Stage:

15:05 Last Internationale

16:05 While She Sleeps

17:25 Sportfreunde Stiller

19:05 Måneskin

20:50 Kraftklub

22:50 Placebo

Red Stage:

14:00 Igel vs . Shark

16:00 Black Inhale

18:55 Skillet

20:35 KORN

22:25 Heilung

00:10 Bring Me The Horizon

Red Bull Stage: